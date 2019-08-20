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10:22   20 Августа 2019
Россия

Рябков заявил, что Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений

Рябков заявил, что Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений

Россия не позволит втянуть в себя в гонку вооружений. Москва остается верна мораторию на размещение ракет, пока его не нарушит Вашингтон. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия спокойно воспринимает испытания, которые ранее провели Штаты. Во внешнеполитическом ведомстве такое развитие событий предполагали. 

«Как вчера заявил президент (Владимир) Путин, мы подтверждаем твердую приверженность одностороннему мораторию на развертывание подобных систем, если и когда они у нас появятся, до тех пор пока США не будут их размещать где-либо в мире», — добавил дипломат. 

Ранее Пентагон сообщил о состоявшихся испытаниях крылатой ракеты наземного базирования, которую запрещал ДРСМД.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #мид рф #испытания #дрсмд

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