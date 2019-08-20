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10:13   20 Августа 2019
Россия

Директор «Ленкома» подтвердил воспаление легких у Захарова

Директор «Ленкома» подтвердил воспаление легких у Захарова

Руководитель театра «Ленком» Марк Варшавер подтвердил, что главный режиссер Марк Захаров сейчас находится в больнице с воспалением легких. Об этом он сообщил в беседе с «360».

«Никакой реанимации. Он сейчас в корпусе находится, в палате», — отметил собеседник издания.

По словам Варшавера, еще два-три дня режиссер пробудет в больнице. Ранее СМИ сообщили, что 85-летний Захаров попал в реанимацию с двусторонним воспалением легких.

Захаров работает худруком «Ленкома» с 1973 года. Режиссер поставил более 40 спектаклей, в том числе «Юнона и Авось», «Тиль», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и другие. Захаров также снял такие фильмы, как  «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт» и «Формула любви».

Худрук «Ленкома» экранизировал роман Ильфа и Петрова «12 стульев».

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Автор: Арсений Аскольский
#госпитализация #захаров #ленком

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