Начался третий раунд дебатов кандидатов на пост главы Петербурга

Выборы главы Петербурга намечены на 8 сентября. Претендуют на губернаторское кресло депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко, депутаты ЗакСа Михаил Амосов и Надежда Тихонова, а также самовыдвиженец Александр Беглов.

Третьи дебаты кандидатов стартовали во вторник, 20 августа. Их участниками стали Бортко, Амосов, Тихонова и Беглов, Трансляция проходит на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», а также «Радио России». На третьем раунде политических дебатов кандидаты обсудят городскую среду Петербурга — парки, скверы, общественные пространства. Каждому выделят 10 минут эфирного времени.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября — в Единый день голосования.