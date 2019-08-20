Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тихонова предложила ввести мораторий на застройку зеленых зон в Петербурге

Тихонова предложила ввести мораторий на застройку зеленых зон в Петербурге

 Рябков заявил, что Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений

Рябков заявил, что Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений
Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

 Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования
Похитившие троих россиян у берегов Камеруна пираты вышли на связь

Похитившие троих россиян у берегов Камеруна пираты вышли на связь

 Госдеп США осудил обстрел турецкой военной колонны в Идлибе

Госдеп США осудил обстрел турецкой военной колонны в Идлибе
Тихонова предложила ввести мораторий на застройку зеленых зон в Петербурге

Тихонова предложила ввести мораторий на застройку зеленых зон в Петербурге

 Рябков заявил, что Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений

Рябков заявил, что Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений
Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

 Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования
Похитившие троих россиян у берегов Камеруна пираты вышли на связь

Похитившие троих россиян у берегов Камеруна пираты вышли на связь

 Госдеп США осудил обстрел турецкой военной колонны в Идлибе

Госдеп США осудил обстрел турецкой военной колонны в Идлибе
9:43   20 Августа 2019
Политика

Начался третий раунд дебатов кандидатов на пост главы Петербурга

Начался третий раунд дебатов кандидатов на пост главы Петербурга

Выборы главы Петербурга намечены на 8 сентября. Претендуют на губернаторское кресло депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко, депутаты ЗакСа Михаил Амосов и Надежда Тихонова, а также самовыдвиженец Александр Беглов.

Третьи дебаты кандидатов стартовали во вторник, 20 августа. Их участниками стали Бортко, Амосов, Тихонова и Беглов, Трансляция проходит на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», а также «Радио России». На третьем раунде политических дебатов кандидаты обсудят городскую среду Петербурга — парки, скверы, общественные пространства. Каждому выделят 10 минут эфирного времени.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября — в Единый день голосования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#выборы #петербург #дебаты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...