Косачев осудил запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что испытание запрещенной ДРСМД ракеты, которые провели США, лишний раз доказывает, что Вашингтон нарушал договор ранее.

Сенатор напомнил, что в 1987 году СССР и США согласились не производить, не размещать и не испытывать новые ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. Под запрет не попадали исследовательские работы, которые не ведут к производству и испытаниям.

Поскольку «за время со 2 по 19 августа было невозможно провести исследовательские разработки, которые «не ведут к производству и испытаниям», Вашингтон ранее нарушал ДРСМД, производство очевидно было, считает Косачев.