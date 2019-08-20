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9:24   20 Августа 2019
Россия

Банки предупредили о новом способе кражи денег с карт

Банки предупредили о новом способе кражи денег с карт

Появился новый способ телефонного мошенничества с использование роботов. Об этом предупредили российские банки, пишет газета «Известия».

В «Сбербанке» рассказали, что злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности и просят клиента банка назвать код подтверждения, который пришел в SMS. Если у жертвы возникают сомнения, то мошенники предлагают продиктовать код "системе распознавания голоса" после звукового сигнала. В ВТБ отметили, что такая схема используется с весны этого года.

Эксперты считают, что обманутыми оказались в основном клиенты, которые привыкли к автоматизации в телефонном обслуживании.

«Сейчас мошенники используют звуки поддельного автоответчика как одну из психологических уловок, наравне с шумом колл-центра на заднем плане», — подчеркнул технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

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Автор: Виктория Разумовская
#мошенничество #телефон #банковские карты

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