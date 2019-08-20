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 Госдеп США осудил обстрел турецкой военной колонны в Идлибе

Госдеп США осудил обстрел турецкой военной колонны в Идлибе
9:24   20 Августа 2019
Весь мир

Госдеп США осудил обстрел турецкой военной колонны в Идлибе

Госдеп США осудил обстрел турецкой военной колонны в Идлибе

США осуждают обстрел турецкой военной колонны в сирийской провинции Идлиб. По словам официального представителя Госдепа Морган Ортагус, Вашингтон призывает к прекращению насилия в регионе.

«Сегодняшний неприемлемый авиаудар по турецкой колонне последовал за непрекращающимися нападениями на мирных жителей, гуманитарных работников и инфраструктуру. Мы осуждаем это насилие, оно должно прекратиться», — написала она в Twitter.

Ранее Минобороны Турции заявило об атаке якобы со стороны правительственных сил Сирии на военную колонну в Идлибе. По данным ведомства, погибли трое, 12 человек ранены. В свою очередь, сирийский МИД сообщил, что турецкие бронетранспортеры пересекли  границу с Сирией. МИД считает, что боеприпасы предназначались побежденным террористам из «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).

Напомним, 4 августа турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что Турция начнет очередную военную операцию на севере Сирии к востоку от Евфрата и уже уведомила об этом Россию и США. Эта территория контролируется поддерживаемыми американской стороной курдскими отрядами самообороны, которых Анкара считает террористами.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #сирия #идлиб

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