Пентагон опубликовал видео испытаний ракеты, запрещенной ДРСМД

Пентагон опубликовал видео испытаний крылатой ракеты, которая запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Испытания прошли 18 августа на острове Сан-Николас в Калифорнии. В оборонном ведомстве заявили, что ракета пролетела более 500 километров и успешно поразила цель.

Напомним, ДРСМД запрещал испытания ракет с дальностью 500-5,5 тысячи километров. Договор прекратил действовать со 2 августа. Из соглашения вышли как США, так и Россия.

МИД РФ неоднократно заявлял, что Штаты нарушали соглашения с 1999 года, когда проводились испытания боевых беспилотников, которые по характеристикам схожи с запрещенными ДРСМД крылатыми ракетами наземного базирования.