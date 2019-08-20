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8:59   20 Августа 2019
Весь мир

Пентагон опубликовал видео испытаний ракеты, запрещенной ДРСМД

Пентагон опубликовал видео испытаний ракеты, запрещенной ДРСМД

Пентагон опубликовал видео испытаний крылатой ракеты, которая запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Испытания прошли 18 августа на острове Сан-Николас в Калифорнии. В оборонном ведомстве заявили, что ракета пролетела более 500 километров и успешно поразила цель. 

Напомним, ДРСМД запрещал испытания ракет с дальностью 500-5,5 тысячи километров. Договор прекратил действовать со 2 августа. Из соглашения вышли как США, так и Россия.

МИД РФ неоднократно заявлял, что Штаты нарушали соглашения с 1999 года, когда проводились испытания боевых беспилотников, которые по характеристикам схожи с запрещенными ДРСМД крылатыми ракетами наземного базирования. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #пентагон #испытания #дрсмд

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