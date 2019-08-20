Банки предлагают блокировать карты при подозрительных транзакциях

Блокировку банковской карты получателя при подозрительных транзакциях в качестве меры борьбы с мошенничеством предложили в Ассоциации банков России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что карта будет заблокирована, пока факт операции не подтвердит ее владелец. Если он не обратится в банк, то карту заморозят через два дня. При этом в случае обращении в полицию время блокировки карты получателя средств вырастет до 30 дней.

Ранее глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому уголовная ответственность за хищение средств с банковских счетов ужесточается. Документ необходим, чтобы защитить россиян от так называемого киберворовства, от кибермошенничества и мошенничества с помощью электронных средств платежа и компьютерной информации.

Наказанием за подобное преступление может оказаться штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до шести лет.