Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Банки предлагают блокировать карты при подозрительных транзакциях

Банки предлагают блокировать карты при подозрительных транзакциях

 Первый рейс приземлился в новом саратовском аэропорту «Гагарин»

Первый рейс приземлился в новом саратовском аэропорту «Гагарин»
Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

 Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования
Уровень реки Амур у Хабаровска достиг шести метров

Уровень реки Амур у Хабаровска достиг шести метров

 ФАН просит суд в США запретить Facebook блокировать его страницу

ФАН просит суд в США запретить Facebook блокировать его страницу
Банки предлагают блокировать карты при подозрительных транзакциях

Банки предлагают блокировать карты при подозрительных транзакциях

 Первый рейс приземлился в новом саратовском аэропорту «Гагарин»

Первый рейс приземлился в новом саратовском аэропорту «Гагарин»
Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

 Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования
Уровень реки Амур у Хабаровска достиг шести метров

Уровень реки Амур у Хабаровска достиг шести метров

 ФАН просит суд в США запретить Facebook блокировать его страницу

ФАН просит суд в США запретить Facebook блокировать его страницу
8:18   20 Августа 2019
Россия

Первый рейс приземлился в новом саратовском аэропорту «Гагарин»

Первый рейс приземлился в новом саратовском аэропорту «Гагарин»

Новый аэропорт «Гагарин» в городе Саратов 20 августа начал обслуживание рейсов. Первый рейс уже прибыл из Москвы в 8.15 (7.15 мск). Из аэропорта Внуково прибыли 177 пассажиров.   

Распоряжение об открытии аэропорта подписал ранее премьер страны Дмитрий Медведев. При этом старый аэропорт «Саратов Центральный» закроется с 21 августа. 

«Гагарин» — это второй аэропорт в истории современной России, который построили с нуля. Он находится в 20 километрах от Саратова и способен принимать до миллиона пассажиров в год. На строительство воздушной гавани было выделено 7,22 миллиарда рублей из федерального бюджета, кроме того, частные инвесторы вложили еще 8,2 миллиарда рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #аэропорт #саратов #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...