Первый рейс приземлился в новом саратовском аэропорту «Гагарин»

Новый аэропорт «Гагарин» в городе Саратов 20 августа начал обслуживание рейсов. Первый рейс уже прибыл из Москвы в 8.15 (7.15 мск). Из аэропорта Внуково прибыли 177 пассажиров.

Распоряжение об открытии аэропорта подписал ранее премьер страны Дмитрий Медведев. При этом старый аэропорт «Саратов Центральный» закроется с 21 августа.

«Гагарин» — это второй аэропорт в истории современной России, который построили с нуля. Он находится в 20 километрах от Саратова и способен принимать до миллиона пассажиров в год. На строительство воздушной гавани было выделено 7,22 миллиарда рублей из федерального бюджета, кроме того, частные инвесторы вложили еще 8,2 миллиарда рублей.