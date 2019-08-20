Путин заявил о значимости форумов по проблемам теоретической механики

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников XII всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики в Уфе. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В сообщении отмечается, что объединяющие известных ученых, профессоров и преподавателей университетов, а также представителей крупных производств из РФ и стран СНГ, играют важную роль в развитии передовых направлений научной, конструкторской, инженерно-технической мысли.

Также Путин заявил, что подобные мероприятия позволяют насущные проблемы в отраслях, обмениваться идеями, а также определять вектора дальнейших исследований.

Глава государства отметил, что продолжающиеся традиции предшественников, участники форума вносят важный вклад в решение современных задач механики.

Путин добавил, что убежден, что съезд пройдет в творческом, конструктивном ключе, а его рекомендации будут содействовать укреплению весомого потенциала энергетики, ОПК, медицины и российской авиации. «Будут не только соответствовать темпу мировой технологической трансформации, но и задавать его», - подчеркнул он.