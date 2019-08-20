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7:45   20 Августа 2019
Россия

Паводковая ситуация на реках в Приморье стабилизируется

Паводковая ситуация на реках в Приморье стабилизируется

Паводковая ситуация на реках Приморья стабилизируются, сообщает администрация края.

Отмечается, в реках региона наблюдается спад воды. Спасатели оказывают адресную помощь населению.

Региональный главк МЧС сообщает, что на реке Раздольная в Октябрьском районе продолжается интенсивный спад воды, уровни покинули опасные и неблагоприятные отметки.

На реках Чугуевского, Хасанского, Михайловского, Анучинского, Шкотовского, Партизанского, Лазовского, Дальнегорского, Ольгинского районов наблюдается спад воды. Реки продолжают оставаться в берегах.

На реке Раздольная в Надеждинском районе фиксируется прохождение максимальных уровней паводка. Общий объем воды за паводок составляет 6,5 метра. Интенсивный спад ожидается во второй половине вторника.

Подъем уровня воды на реке Уссури в Дальнереченском и Пожарском районах, общий объем воды за паводок -  2,9-3,2 метра. Сохраняется подъем на реках Яковлевского и Черниговского, а также в среднем течении реки Уссури.

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Автор: Олег Королев
#паводок #приморский край

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