Тринадцать человек пострадали при столкновении микроавтобуса с КамАзом в Челябинске, сообщает региональный главк МЧС.

Микроавтобус направлялся из Уфы в Нижневартовск. На момент происшествия в микроавтобусе Peugeot находились 14 человек, в том числе один подросток. В грузовике были двое человек.

Дорожная авария произошла в 01:10 по местному времени (23:10 мск понедельника.) После столкновения автобус опрокинулся.

В результате ДТП никто не погиб. На осмотр в лечебные учреждения города были направлены 13 человек. В результате ДТП госпитализированы семеро, в том числе несовершеннолетний.

ТАСС со ссылкой на городской главк ГИБДД сообщает, что травмы получили 11 человек (из них девять - пассажиры микроавтобуса), шесть из них госпитализированы. В числе пострадавших - 17-летняя девушка.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.