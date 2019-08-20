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7:10   20 Августа 2019
Россия

Тринадцать человек пострадали при столкновении микроавтобуса с КамАЗом в Челябинске

Тринадцать человек пострадали при столкновении микроавтобуса с КамАЗом в Челябинске

Тринадцать человек пострадали при столкновении микроавтобуса с КамАзом в Челябинске, сообщает региональный главк МЧС.

Микроавтобус направлялся из Уфы в Нижневартовск. На момент происшествия в микроавтобусе Peugeot находились 14 человек, в том числе один подросток. В грузовике были двое человек.

Дорожная авария произошла в 01:10 по местному времени (23:10 мск понедельника.) После столкновения автобус опрокинулся.

В результате ДТП никто не погиб. На осмотр в лечебные учреждения города были направлены 13 человек. В результате ДТП госпитализированы семеро, в том числе несовершеннолетний.

ТАСС со ссылкой на городской главк ГИБДД сообщает, что травмы получили 11 человек (из них девять - пассажиры микроавтобуса), шесть из них госпитализированы. В числе пострадавших - 17-летняя девушка.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

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Автор: Олег Королев
#дтп #челябинск

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