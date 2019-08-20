Уровень реки Амур у Хабаровска достиг шести метров

Уровень Амура возле Хабаровска во вторник утром достиг опасной отметки в шесть метров, сообщает хабаровский главк МЧС.

Согласно данным Дальневосточного УГМС, гребень амурского паводка перемещается к Хабаровску. На 08:00 (1:00 мск) вторника уровень воды поднялся на пять сантиметров и составил 600 сантиметров. Таким образом, уровень воды поднялся до отметки опасного явления.

Отмечается, что из-за обильных дождей в краевой столице остаются подтопленными 156 приусадебных участков, семь огородов, более 1,7 тысяч дачных участков на островной части Хабаровска. Ливневые воды подтопили участки дорог в переулке Заречный, а также на улицах Штормовая, Прибрежная, Приемная, Минусинская, Ямская, Флегонтова – Тимирязева и Жиописная.

По информации РИА «Новости», в городе возводят водоналивную дамбу, которая защитит от подтопления территорию стадиона имени Ленина.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае объявлен режим ЧС из-за паводка. В Хабаровске прогнозируется подъем уровня воды до 6,3-6,8 метра.