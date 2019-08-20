ФАН просит суд в США запретить Facebook блокировать его страницу

Российское «Федеральное агентство новостей» направило в федеральный суд Северного округа американского штата Калифорния повторный иск в отношении Facebook. Об этом говорится в документах суда, опубликованных в понедельник.

Иск датирован девятнадцатым августом и подписан адвокатом Кристофером Салливаном, представляющим интересы ФАН и его главы Евгения Зубарева. Исцы требуют вынести временное или постоянное предписание, которое не позволит Facebook заблокировать доступ к аккаунту ФАН в соцсети. Также агентство вновь требует присудить ему компенсацию за понесенный ущерб, а также компенсировать издержки на судебные тяжбы.

Отмечается, что ФАН сохраняет в силе договоры о подписке с десятками тысяч россиян, многие из которых использовали Facebook в качестве единственного средства доступа материалам агентства. Данные договоры обязывают ФАН обеспечивать доступ подписчиков к контенту, а подписчиков - удовлетворять запросы агентства за оказанные услуги.

Подчеркивается, что Facebook позиционирует себя на рынке как платформу, на которой такие предприятия, как ФАН, могли бы увеличивать число клиентов или подписчиков. Истцы уверены, что ответчик знает о принадлежности ФАН к новостным организациям, однако намеревался помешать доступу подписчиков к ФАН, тем самым нанеся значительный и непоправимый ущерб бизнесу.

В исковой жалобе говорится, что Facebook, заблокировав ФАН и ликвидировав аккаунт, сослалась на его предполагаемое отношение к российскому «Агентству интернет-исследований». Истцы отмечают, что данная причина не могла быть правомерной, поскольку ФАН не поддерживает каких-либо отношений с АИИ, о чем Facebook было известно.

Отмечается, что американская компания Facebook нарушила условия контракта с российским интернет-изданием, а также в дискриминации по принципу принадлежности к русской национальности или этносу. ФАН считает, что в результате действий Facebook агентство было лишено свободы слова и получило репутационный ущерб.