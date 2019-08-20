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Участники экспедиции на Курилы обнаружили подземные хода на Итурупе

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5:38   20 Августа 2019
Россия

Участники экспедиции на Курилы обнаружили подземные хода на Итурупе

Участники экспедиции на Курилы обнаружили подземные хода на Итурупе

Участники российской экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на курильском острове Итуруп сеть подземных ходов. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

В экспидиции участвуют около сотни человек - ученые, военные и юнармейцы. Все они прибыли на остров с большим десантным кораблем ТОФ «Ослябя». В рамках долгосрочной экспедиции они займутся исследованиями на островах Уруп и Итуруп.

Сообщается, что участники экспедиции в ходе поисковых работ на острове Итуруп обнаружили сеть подземных ходов, которые сооруженных во время Второй мировой войны. Было исследовано около ста метров подземелья. Во время раскопок были найдены кружки 1953 года выпуска с изображением звезды.

Также в заливе Касатка была найдена затонувшая деревянная японская шхуна 30-40-х годов минувшего века. Она находилась в 60-80 метрах от берега. В ходе отлива часть судна проступает из воды.

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Автор: Олег Королев
#курилы #итуруп

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