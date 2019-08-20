Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров доставлен в одну из столичных клиник. Об этом сообщает телеканал Рен ТВ.

По данным телеканала, 85-летний художественный руководитель «Ленкома» находится в реанимации. Врачи диагностировали у него двустороннее воспаление легких. Состояние Захарова оценивается как тяжелое, но стабильное.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Актерский факультет ГИТИСа он окончил в 1955 году. С 1973 года он является главным режиссером «Ленкома».

В число его наиболее успешных работ входят «Юнона и Авось», «Вишневый сад», «Безумный день или Женитьба Фигаро» и так далее. Также Захаров является соавтором сценариев к фильмам «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья» и «Узник замка Иф».

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