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 Трамп прокомментировал фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии

Трамп прокомментировал фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
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 Трамп прокомментировал фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии

Трамп прокомментировал фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
4:35   20 Августа 2019
Весь мир

Трамп прокомментировал фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии

Трамп прокомментировал фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии

Американский президент Дональд Трамп в шутку пообещал не строить в Гренландии небоскреб Trump Tower. Об этом он написал в Facebook.

Трамп опубликовал фотоколлаж, на котором посреди одноэтажных домов на фоне гренландского пейзажа возвышается золотистый небоскреб с надписью Trump. Он отметил, что обещает «не делать этого» в Гренландии.

Публикация появилась в Twitter после того, как ряд СМИ сообщили, что Трамп якобы рассматривает покупку Гренландии у Дании. Позже он подтвердил журналистам, что интересовался покупкой острове. По словам американского лидера, данный вопрос ему был интересен со стратегической стороны.

В свою очередь МИД Гренландии заявил, что остров не продается, но открыт для бизнеса. В Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, а саму идею назвали абсурдной.

 

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Автор: Олег Королев
#трамп #гренландия

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