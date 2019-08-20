Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона о «нормандском формате»

Совет Европы поддержал заявления президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможном возобновлении переговоров в «нормандском формате» по Украине. Об том сообщил на своей странице в Twitter секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Отмечается, что новость о том, что Путин и Макрон рассматривают возможность возобновления переговоров в формате с участием Москвы, Парижа, Берлина и Киева, является «очень хорошей».

Подчеркивается, что Совет Европы и генеральный секретарь Турбъерн Ягланд полностью поддерживают процесс.

Макрон в понедельник во время встречи с Путиным заявил, что хотел бы в ближайшее время придать динамику процессу урегулирования внутриукраинского конфликта. Путин в свою очередь заявил, что альтернативы «нормандскому формату» нет.

В понедельник во французском форте Брегансон прошла встреча Макрона и Путина. 24-26 августа во французском Биаррице пройдет саммит «Большой семерки».