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4:10   20 Августа 2019
Весь мир

Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона о «нормандском формате»

Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона о «нормандском формате»

Совет Европы поддержал заявления президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможном возобновлении переговоров в «нормандском формате» по Украине. Об том сообщил на своей странице в Twitter секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Отмечается, что новость о том, что Путин и Макрон рассматривают возможность возобновления переговоров в формате с участием Москвы, Парижа, Берлина и Киева, является «очень хорошей».

Подчеркивается, что Совет Европы и генеральный секретарь Турбъерн Ягланд полностью поддерживают процесс.

Макрон в понедельник во время встречи с Путиным заявил, что хотел бы в ближайшее время придать динамику процессу урегулирования внутриукраинского конфликта. Путин в свою очередь заявил, что альтернативы «нормандскому формату» нет.

В понедельник во французском форте Брегансон прошла встреча Макрона и Путина. 24-26 августа во французском Биаррице пройдет саммит «Большой семерки».

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Автор: Олег Королев
#путин #совет европы #нормандский формат #макрон

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