Депутаты предлагают снимать штрафы, если данные о них не попали в госуслуги

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает освобождение от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эти сведения не попали на портал госуслуг в десятидневный срок. Об этом сообщает пресс-служба главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилоав.

Авторами данной инициативы стали вице-спикер ГД Игорь Лебедев, а также депутаты Андрей Свинцов и Вадим Деньгин. Все они являются членами ЛДПР.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 2.6.1 административного кодекса (административная ответственность собственников транспортных средств), согласно которым сведения о привлечении к ответственности должны размешаться на Едином портале госуслуг в личном кабинете лица, привлекаемого к ответственности, с указанием даты размещения данных сведений.

По мнению авторов законопроекта, принятие поправок позволит владельцам машин своевременно быть проинформированными о совершенном правонарушении, а также воспользоваться предусмотренной статьей 32.2 КоАП РФ с возможностью уплаты административного штрафа со скидкой, а также своевременно выявлять несанкционированное использование регистрационного знака.