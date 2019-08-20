Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Подпольную фабрику проплаченных комментаторов Навального накрыли в квартире в Марьино

Подпольную фабрику проплаченных комментаторов Навального накрыли в квартире в Марьино

 Эксперт указал на беспомощность сторонников всеми забытого Навального

Эксперт указал на беспомощность сторонников всеми забытого Навального
Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

 Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

 Трамп прокомментировал фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии

Трамп прокомментировал фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
Подпольную фабрику проплаченных комментаторов Навального накрыли в квартире в Марьино

Подпольную фабрику проплаченных комментаторов Навального накрыли в квартире в Марьино

 Эксперт указал на беспомощность сторонников всеми забытого Навального

Эксперт указал на беспомощность сторонников всеми забытого Навального
Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

 Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

 Трамп прокомментировал фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии

Трамп прокомментировал фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
3:42   20 Августа 2019
Весь мир

Депутаты предлагают снимать штрафы, если данные о них не попали в госуслуги

Депутаты предлагают снимать штрафы, если данные о них не попали в госуслуги

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает освобождение от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эти сведения не попали на портал госуслуг в десятидневный срок. Об этом сообщает пресс-служба главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилоав.

Авторами данной инициативы стали вице-спикер ГД Игорь Лебедев, а также депутаты Андрей Свинцов и Вадим Деньгин. Все они являются членами ЛДПР.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 2.6.1 административного кодекса (административная ответственность собственников транспортных средств), согласно которым сведения о привлечении к ответственности должны размешаться на Едином портале госуслуг в личном кабинете лица, привлекаемого к ответственности, с указанием даты размещения данных сведений.

По мнению авторов законопроекта,  принятие поправок позволит владельцам машин своевременно быть проинформированными о совершенном правонарушении, а также воспользоваться предусмотренной статьей 32.2 КоАП РФ с возможностью уплаты административного штрафа со скидкой, а также своевременно выявлять несанкционированное использование регистрационного знака.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#штрафы за нарушение пдд #госдума рф #госуслуги

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...