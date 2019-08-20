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 Трамп прокомментировал фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии

Трамп прокомментировал фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
3:02   20 Августа 2019
Весь мир

Трамп обсудил выход Велиокбритании из ЕС с Джонсоном

Трамп обсудил выход Велиокбритании из ЕС с Джонсоном

Американский лидера Дональд Трамп обсудил с британским премьером Борисом Джонсоном Brexit, сообщает Белый дом.

Отмечается, что Джонсон проинформировал президента США относительно выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Трамп выразил «большой энтузиазм» относительно предстоящей встречи с Джонсоном на саммите «Большой семерки» во Франции. Отмечается, что на ней обссуждались в разговоре экономика и торговля.

Ранее американский лидер заявлял, что поддерживает выход Великобритании из ЕС, а также положительно отозвался о Джонсоне как о политике.

Ранее Джонсон предложил ЕС альтернативу «бэкстопу» после Brexit.

Великобритания должна покинуть объединение в конце октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с конца марта в связи с тем, что парламент страны трижды отклонил договор об условиях соглашения о выходе из ЕС.

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Автор: Олег Королев
#brexit #джонсон #трамп

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