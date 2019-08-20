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2:47   20 Августа 2019
Весь мир

Джонсон предложил Евросоюзу альтернативу «бэкстопу» после Brexit

Джонсон предложил Евросоюзу альтернативу «бэкстопу» после Brexit

Британский премьер Борис Джонсон предложил ЕС в договоре о Brexit разработать альтернативные соглашения вместо «бэкстопа».

Свои предложения британский премьер-министр изложил в письме главе Европейского совета Дональду Туску. По его мнению, договоренности с ЕС об свободной границы между Ирландией и Северной Ирландией, а также о ее сохранении в едином европейском рынке, не допустимы, поскольку являются «антидемократическим и непоследовательными» по отношению к суверенитету Великобритании.

Также недопустима жесткая граница между странами, поскольку она будет противоречить условиям Белфастского соглашения. Джонсон заявил, что Британия не станет вводить проверки на границах между Ирландией и Северной Ирландией.

Также Джонсон заявил, что ЕС и Британия ранее договоривались о возможном альтернативном соглашении. Он предложил заменить «бэкстоп» на такие соглашения до конца переходного периода.

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Автор: Олег Королев
#великобритания #brexit

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