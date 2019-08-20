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2:14   20 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

Украину из-за спора с Россией по транзиту газа ожидает трудная зима, заявил представитель украинского президента Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус.

По его словам, на украинских складах хранятся низкое количество угля. Он заявил, что у Киева была сложная и острая дискуссия с компаниями тепловой генерации по вопросу подготовки зимнего периода.

Герус сообщил, что украинские власти настаивают на том, что теплогенерирующим компаниям нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа для повышения тарифов.

Представитель Зеленского заявил, что такие прецеденты уже были в стране. По его словам, Киеву бы хотелось, чтобы они никогда не повторялись, и компания держала достаточные запасы угля на складах.

Неопределенность в вопросе транзита газа может повлиять на ситуацию с газовым рынком в стране, заявил Герус.

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Автор: Олег Королев
#украина #газ

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