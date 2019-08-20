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 Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Йемене

Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Йемене
1:31   20 Августа 2019
Весь мир

Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Йемене

Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Йемене

Самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по позициям повстанцев-хуситов на севере Йемена, сообщает  Саудовское агентство новостей SPA.

По информации агентства, истребители нанесли пять ударов по позициям хуситов из движения «Ансар Алла» в северной провинции Саада. Также они уничтожили командные пункты повcтанцев, что привело к гибели и ранению люедй.

В минувшую субботу хуситы с помощью дронов со взрывчаткой атаковали месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии. По данным саудовского министерства энергетики, от пожара пострадал газовый завод, однако экспорт нефти приостановлен не был.

После вступления Саудовской Аравии в военные действия в Йемене против хуситов в 2015 году, повстанцы неоднократно обстреливали юго-западные районы страны.

Ранее мятежники из йеменского шиитского движения «Ансар Алла» объявили о назначении своего представителя в Иране

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Автор: Олег Королев
#саудовская аравия #йемен

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