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1:07   20 Августа 2019
Россия

Подпольную фабрику проплаченных комментаторов Навального накрыли в квартире в Марьино

Подпольную фабрику проплаченных комментаторов Навального накрыли в квартире в Марьино

Сотрудники центра по борьбе с экстремизмом в Москве накрыли фабрику по публикации заказных комментариев, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на телеграм-канал «Шавки Красовского».

Канал, ссылаясь на источники, сообщает, что своеобразная бот-ферма по написанию заказных комментариев располагалась в одной из московских квартир в Марьино. Предполагается, что фабрика может принадлежать блогеру Алексею Навальному.

Подпольную фабрику проплаченных комментаторов Навального накрыли в квартире в Марьино

Силовики вывели из помещения нескольких девушек и завели их в автобус полиции. Сотрудники Навального писали провокационные комментарии, призывая молодежь к беспорядкам на митингах.

Ранее политтехнолог Станислав Белковский заявлял, что у Навального есть боты, которые применяются тогда, когда заканчиваются аргументы в споре. В начале августа появились доказательства: набор заказных заказных комментаторов засветился на сервисе по накрутке лайков и подписчиков Bosslike.

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Автор: Олег Королев
#навальный #боты #мосгордума

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