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0:52   20 Августа 2019
Россия

Эксперт указал на беспомощность сторонников всеми забытого Навального

Эксперт указал на беспомощность сторонников всеми забытого Навального

Экономит Михаил Делягин заявил, что оппозиция перестала писать про блогера Алексея Навального. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Делягин отметил, что из новостей резко пропал неофициальный лидер оппозиции Алексей Навальный. По его словам, в последние дни нет даже кричащих требований освободить блогера. По его мнению, это позволило выйти вперед тем, кто обычно находился на втором плане.

Эксперт отметил, что в периоды активности Навального выйти на второй план ни у кого шансов не было. Однако сейчас, когда Навального нет, есть шанс выйти вперед и этим оппозиционерам грех не воспользоваться. По его словам, в его отсутствие соратники напоминают подростков, чьи родители уехали на дачу, оставив их одних.

Делягин уверен, что интерес граждан к протесту угасает. По его словам, «малые лидеры» оппоизции загубили дело, которое было им поручено.

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Автор: Олег Королев
#навальный #протесты #мосгордума

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