Эксперт указал на беспомощность сторонников всеми забытого Навального

Экономит Михаил Делягин заявил, что оппозиция перестала писать про блогера Алексея Навального. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Делягин отметил, что из новостей резко пропал неофициальный лидер оппозиции Алексей Навальный. По его словам, в последние дни нет даже кричащих требований освободить блогера. По его мнению, это позволило выйти вперед тем, кто обычно находился на втором плане.

Эксперт отметил, что в периоды активности Навального выйти на второй план ни у кого шансов не было. Однако сейчас, когда Навального нет, есть шанс выйти вперед и этим оппозиционерам грех не воспользоваться. По его словам, в его отсутствие соратники напоминают подростков, чьи родители уехали на дачу, оставив их одних.

Делягин уверен, что интерес граждан к протесту угасает. По его словам, «малые лидеры» оппоизции загубили дело, которое было им поручено.