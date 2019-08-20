Пропавшую в Нижегородской области пятилетнюю девочку ищут около семисот человек

Поисками пропавшей в лесу в Нижегородской области пятилетней девочки занимаются 700 человек, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на командира поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрина.

В воскресенье пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района. По факту пропажи ребенка следователи возбудили уголовное дело. В поисковой операции задействованы сотрудники СКР, МВД, МЧС, военные, волонтеры поисковых отрядов «Волонтер», «Рысь» и «Лиза Алерт».

Шухрин сообщил, что поиски девочки не прекращаются вторые сутки. На помощь волонтерам прилетели два вертолета поисково-спасательного отряда «Ангел», с них осматриваются территория. Силовики применяют тепловизоры. Водолазы проводят обследование озера, применяя лодку с эхолотом. Также в поисках помогают собаки.

Волонтер сообщил, что в лесу были найдены детские следы, которые могут принадлежать девочке. По его словам, девочка может бояться мужских голосов и автомобилей, из-за чего ходит кругами.

Также Шухрин поблагодарил жителей области, которые помогают батарейками, водой и деньгами на бензин.

Отмечается, что поиски ребенка будут продолжаться всю ночь.