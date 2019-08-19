Twitter намерен запретить рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter сообщила о намерении запретить рекламу государственных СМИ на своем ресурсе. Впредь они не будут принимать рекламу от СМИ, контролирующихся государством.
Все учетные записи по-прежнему можно будет использовать в Twitter для публичного общения, но не для рекламы, подчеркнули в заявлении компании.
Новое правило не будет распространяться на организации, существующие на деньги налогоплательщиков, а также на независимые общественные каналы. Twitter не объяснил новую политику компании, только отметил намерение защитить "здоровый дискурс".
Государственным СМИ дадут 30 дней, чтобы убрать свою рекламу c платформы Twitter.
Стоит отметить, что в ходе расследования "российского вмешательства в выборы в США", которое российская сторона отрицает, Twitter критиковали за предполагаемую активность на его страницах российских СМИ.