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Twitter намерен запретить рекламу государственных СМИ

Twitter намерен запретить рекламу государственных СМИ

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22:43   19 Августа 2019
Весь мир

Twitter намерен запретить рекламу государственных СМИ

Twitter намерен запретить рекламу государственных СМИ

Интернет-корпорация Twitter сообщила о намерении запретить рекламу государственных СМИ на своем ресурсе. Впредь они не будут принимать рекламу от СМИ, контролирующихся государством.

Все учетные записи по-прежнему можно будет использовать в Twitter для публичного общения, но не для рекламы, подчеркнули в заявлении компании.

Новое правило не будет распространяться на организации, существующие на деньги налогоплательщиков, а также на независимые общественные каналы. Twitter не объяснил новую политику компании, только отметил намерение защитить "здоровый дискурс".

Государственным СМИ дадут 30 дней, чтобы убрать свою рекламу c платформы Twitter.

Стоит отметить, что в ходе расследования "российского вмешательства в выборы в США", которое российская сторона отрицает, Twitter критиковали за предполагаемую активность на его страницах российских СМИ.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#политика #сми #twitter #весь мир

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