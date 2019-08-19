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Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

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Twitter намерен запретить рекламу государственных СМИ

 Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать украинский каравай

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать украинский каравай
22:30   19 Августа 2019
Весь мир

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать украинский каравай

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать украинский каравай

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху призвал не искать в поступке своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.

В видеообращении на Facebook он отметил, что первая леди специально выбрала одежду национальных цветов Украины из уважения к этой стране.

Если бы не «инцидент с хлебом», его визит на Украину, который приносит договор о зоне свободной торговли, не был бы так широко освещен в СМИ, отметил Нетаньяху.

Ранее в понедельник в сети появилась видеозапись, на которой видно, как девушки в традиционных нарядах приветствуют Нетаньяху и его супругу после их прилета в Киев. Они встретили их с караваем, премьер отломил кусочек, надкусил и передал первой леди, однако та бросила кусок на землю.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского не увидели злого умысла в поступке жены Нетаньяху.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #политика #израиль #нетаньяху

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