Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать украинский каравай

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху призвал не искать в поступке своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.

В видеообращении на Facebook он отметил, что первая леди специально выбрала одежду национальных цветов Украины из уважения к этой стране.

Если бы не «инцидент с хлебом», его визит на Украину, который приносит договор о зоне свободной торговли, не был бы так широко освещен в СМИ, отметил Нетаньяху.

Ранее в понедельник в сети появилась видеозапись, на которой видно, как девушки в традиционных нарядах приветствуют Нетаньяху и его супругу после их прилета в Киев. Они встретили их с караваем, премьер отломил кусочек, надкусил и передал первой леди, однако та бросила кусок на землю.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского не увидели злого умысла в поступке жены Нетаньяху.