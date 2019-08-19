Комитет Госдумы по транспорту готов помочь разобраться с долгами заводу «Тролза»

Крупнейший в России производитель троллейбусов — завод «Тролза» — приступил к сокращению штата. В режиме простоя предприятие находится с середины марта. Главный инженер завода Олег Стрельников уточнял РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются 470 миллионов рублей.

«Очень жаль тех, кто там работает. Проблема может быть связана банально с нехваткой грамотного управления», — в разговоре с "Политикой Сегодня" выразил сожаление член по транспорту парламентского комитета по транспорту Александр Васильев.

Как добавил депутат, помочь разобраться с долгами с помощью федерального бюджета можно только посредством специальных государственных программ.

Письма от руководства «Тролзы» в комитет не поступали. Депутат не исключил, что долги «Тролзы» стоит проверить.

«В них должны разбираться правоохранительные органы», — разводит руками Васильев.

Если руководство напишет обращение в комитет, то депутаты обязательно обсудят этот вопрос, говорит Васильев. Однако речь идет лишь о предложениях комитета по транспорту, а не о выделении средств.

«Но здесь нет никого рецепта. Никто не скажет: давайте скинемся по 100 рублей и погасим долг», — шутит Васильев.

Завод «Тролза», который раньше носил имя Урицкого, — крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Предприятие было основано в 60-х годах позапрошлого века в Саратовской области. Поначалу выпускал вагоны и платформы для железной дороги, а с 1951 года выпускает троллейбусы. Сегодня более 70% всех троллейбусов в России созданы ЗАО «Тролза», выходят на линии они в 86 городах не только в РФ, но и за пределами нашей страны: в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.