Вооруженных мужчин в париках и медицинских масках задержали в Москве

Сотрудники Росгвардии передали задержанных полиции для дальнейшего разбирательства. В ведомстве отметили, что при виде стражей порядка двое подозрительных мужчин в женских париках и медицинских масках попытались скрыться и были задержаны. Инцидент произошел на улице Симоновский вал.

Экспертиза показала, что у мужчин при себе были травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.

Сотрудники столичной вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух вооруженных мужчин в женских париках и медицинских масках

К месту ЧП вызвали следственно-оперативную группу.