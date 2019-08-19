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 Вооруженных мужчин в париках и медицинских масках задержали в Москве

Вооруженных мужчин в париках и медицинских масках задержали в Москве
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22:12   19 Августа 2019
Россия

Вооруженных мужчин в париках и медицинских масках задержали в Москве

Вооруженных мужчин в париках и медицинских масках задержали в Москве

Сотрудники Росгвардии передали задержанных полиции для дальнейшего разбирательства. В ведомстве отметили, что при виде стражей порядка двое подозрительных мужчин в женских париках и медицинских масках попытались скрыться и были задержаны. Инцидент произошел на улице Симоновский вал.

Экспертиза показала, что у мужчин при себе были травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.

Сотрудники столичной вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух вооруженных мужчин в женских париках и медицинских масках 

К месту ЧП вызвали следственно-оперативную группу.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #происшествия #росгвардия

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