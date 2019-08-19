Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Комитет Госдумы по транспорту готов помочь разобраться с долгами заводу «Тролза»

Комитет Госдумы по транспорту готов помочь разобраться с долгами заводу «Тролза»

 Вооруженных мужчин в париках и медицинских масках задержали в Москве

Вооруженных мужчин в париках и медицинских масках задержали в Москве
Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

 Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства

Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства
Twitter намерен запретить рекламу государственных СМИ

Twitter намерен запретить рекламу государственных СМИ

 Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать украинский каравай

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать украинский каравай
Комитет Госдумы по транспорту готов помочь разобраться с долгами заводу «Тролза»

Комитет Госдумы по транспорту готов помочь разобраться с долгами заводу «Тролза»

 Вооруженных мужчин в париках и медицинских масках задержали в Москве

Вооруженных мужчин в париках и медицинских масках задержали в Москве
Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

 Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства

Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства
Twitter намерен запретить рекламу государственных СМИ

Twitter намерен запретить рекламу государственных СМИ

 Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать украинский каравай

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать украинский каравай
21:54   19 Августа 2019
Россия

Путин заявил, что повышения радиационного фона после аварии в Северодвинске нет

Путин заявил, что повышения радиационного фона после аварии в Северодвинске нет

Президент РФ Владимир Путин заявил об этом на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Российский лидер подчеркнул, что в данном регионе РФ нет никакой радиационной угрозы. Место происшествия изучили эксперты, в том числе независимые. Ситуация находится под контролем, о чем сообщается в регулярных докладах, подчеркнул Путин.

Также принимаются превентивные меры, «для того чтобы не было никаких неожиданностей», добавил глава РФ.

Напомним, что 8 августа на военном полигоне в Северодвинске в ходе испытаний реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников «Росатома».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #авария #франция #росатом #северодвинск #макрон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...