Путин заявил, что повышения радиационного фона после аварии в Северодвинске нет

Президент РФ Владимир Путин заявил об этом на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Российский лидер подчеркнул, что в данном регионе РФ нет никакой радиационной угрозы. Место происшествия изучили эксперты, в том числе независимые. Ситуация находится под контролем, о чем сообщается в регулярных докладах, подчеркнул Путин.

Также принимаются превентивные меры, «для того чтобы не было никаких неожиданностей», добавил глава РФ.

Напомним, что 8 августа на военном полигоне в Северодвинске в ходе испытаний реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников «Росатома».