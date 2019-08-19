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21:30   19 Августа 2019
Россия

Зарубивший мать и бабушку юноша в Севастополе получил 9,5 лет колонии

Зарубивший мать и бабушку юноша в Севастополе получил 9,5 лет колонии

Молодой человек, зарубивший мать и бабушку топором в Севастополе, получил девять с половиной лет колонии. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета России.

31 января 17-летний подросток из Севастополя, поссорившись с членами семьи, с помощью топора и ножа убил мать и бабушку. Он скрылся, но его удалось быстро найти и задержать.

Юноше предъявили обвинение в двойном убийстве и арестовали.

Городской омбудсмен Марина Песчаная сообщала, что в момент убийства молодой человек находился под воздействием химических веществ и представлял членов семьи демонов.

Подростка признали виновным и приговорили к девяти с половиной годам колонии общего режима.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #севастополь

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