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21:51   19 Августа 2019
Весь мир

Сенатор Швыткин назвал испытание Штатами «запрещенной ракеты» сигналом для Европы

Сенатор Швыткин назвал испытание Штатами «запрещенной ракеты» сигналом для Европы

Пентагон опубликовал видео испытаний ракеты, которая была ранее запрещена ДРСМД. Тестирование крылатой ракеты провели 18 августа на острове Сан-Николас в штате Калифорния.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин уже ознакомился с видеоматериалами Пентагона. Оперативность испытаний, как заметил он в комментарии «Политике Сегодня», говорит о том, что Соединенные Штаты начали проектирование «запрещённой ракеты» ещё до расторжения договора, а значит нарушали его условия до выхода из него. 

«Соединенные Штаты готовились к выходу из договора в одностороннем порядке, перекладывая все ответственность на нашу сторону. Использование этих ракет является сигналом для Европы и мирового сообщества. Оно говорит о том, что США разрушают архитектуру безопасности в целом в мире», — считает Швыткин.

Позиция России, как добавил сенатор, остается неизменной: никаких действий, пока США не начнут изготавливать и испытывать данный тип ракет. 

ДРСМД прекратил свое действие 2 августа по инициативе США. До этого Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора, бездоказательно обвинив Москву в нарушениях при разработке ракеты 9М729.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #сша #пентагон #политика #дрсмд

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