Сенатор Швыткин назвал испытание Штатами «запрещенной ракеты» сигналом для Европы

Пентагон опубликовал видео испытаний ракеты, которая была ранее запрещена ДРСМД. Тестирование крылатой ракеты провели 18 августа на острове Сан-Николас в штате Калифорния.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин уже ознакомился с видеоматериалами Пентагона. Оперативность испытаний, как заметил он в комментарии «Политике Сегодня», говорит о том, что Соединенные Штаты начали проектирование «запрещённой ракеты» ещё до расторжения договора, а значит нарушали его условия до выхода из него.

«Соединенные Штаты готовились к выходу из договора в одностороннем порядке, перекладывая все ответственность на нашу сторону. Использование этих ракет является сигналом для Европы и мирового сообщества. Оно говорит о том, что США разрушают архитектуру безопасности в целом в мире», — считает Швыткин.

Позиция России, как добавил сенатор, остается неизменной: никаких действий, пока США не начнут изготавливать и испытывать данный тип ракет.

ДРСМД прекратил свое действие 2 августа по инициативе США. До этого Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора, бездоказательно обвинив Москву в нарушениях при разработке ракеты 9М729.