Макрон заявил о содействии Франции возвращению РФ в Совет Европы

Французский лидер Эмманюэль Макрон отметил роль его страны в возвращении России в Совет Европы. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции перед переговорами в форте Брегансон с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как отметил Макрон, Россия является европейской страной и поэтому Франция боролась за то, чтобы отстоять место России в Совете Европы.

Этого удалось добиться именно в тот период, когда Франция председательствовала в Комитете министров Совета Европы. Это позволило России обрести свое место в Совете Европы, отметил глава Франции.

«Я верю в европейскую Россию и в суверенную Европу, то есть Европу более сильную, которая должна обрести новые возможности на основе диалога с Россией», - добавил Макрон.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе пресс-конференции перед встречей с Макроном не исключил возобновления формата «большой восьмерки».