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 Вашингтон провел испытания запрещенной ДРСМД крылатой ракеты

Вашингтон провел испытания запрещенной ДРСМД крылатой ракеты
20:58   19 Августа 2019
Весь мир

Вашингтон провел испытания запрещенной ДРСМД крылатой ракеты

Вашингтон провел испытания запрещенной ДРСМД крылатой ракеты

США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования 18 августа в Калифорнии, сообщил Пентагон.

Ранее подобный класс ракет был запрещен Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанным Вашингтоном и Москвой. В октябре 2018 президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения, обвинив Россию в нарушениях условий документа. При этом нарушения со стороны Москвы не были доказаны американцами.

«Министерство обороны провело летные испытания крылатой ракеты наземного базирования обычной (неядерной) конфигурации на острове Сан-Николас, штат Калифорния. Испытательная ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета», — сказано в обнародованном сообщении Пентагона.

Вашингтон провел испытания запрещенной ДРСМД крылатой ракеты

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что руководство Штатов заложило в бюджет средства на разработку запрещенных договором ракет еще за год до своего выхода из соглашения. Глава оборонного ведомства уверен, что Вашингтон искал поводы, чтобы разорвать договор и пытался обвинять Россию.

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Автор: Тимофей Булочкин
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