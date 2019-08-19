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20:39   19 Августа 2019
Россия

Путин не исключил возобновления формата «большой восьмерки»

Путин не исключил возобновления формата «большой восьмерки»

Президент РФ Владимир Путин в преддверии переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что любые контакты России с «большой семеркой» полезны и не исключил возобновления формата G8.

Путин уточнил, что обсуждение «превращения» G7 в G8 на переговорах с Макроном не ставится как самоцель, при этом ни от каких контактов со странами международного клуба Россия не отказывается.

«Любые контакты с нашими партнерами в любом формате, они всегда полезны. Мы ничего не исключаем», — заявил Путин журналистам на пресс-конференции перед встречей с французским коллегой.

Макрон намерен обсудить с Путиным «нормандский формат» и ситуацию в Сирии, в том числе положение дел в провинции Идлиб. Президент РФ прибыл в резиденцию французского лидера в Борм-ле-Мимозе на юге Франции в понедельник, получив от Макрона приглашение еще во время их телефонного разговора 18 июля.

Экс-посол Франции сообщал, что главы обсудят широкий спектр тем — Иран, Сирию, ситуацию на Украине и муниципальные выборы в Москве. 

Путин не исключил возобновления формата «большой восьмерки»

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Автор: Тимофей Булочкин
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