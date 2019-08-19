Путин заявил, что РФ поддерживает усилия армии САР по нейтрализации террористов в Идлибе

Об этом глава РФ Владимир Путин заявил перед переговорами с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Сейчас террористы совершают вылазки из демилитаризованной зоны в Сирии и их перебрасывают в другие регионы, отметил президент России.

Террористы из идлибской зоны неоднократно пытались атаковать российскую военно-воздушную базу на Хмеймиме, поэтому российская сторона поддерживает усилия армии САР по проведению локальных операций по купированию этих террористических угроз, сказал Путин журналистам.

Президент РФ и его французский коллега в ходе переговоров обсудят ситуацию в Сирии и Ливии, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ситуацию в Персидском заливе.

Ранее сообщалось, что Путин прокомментировал возможность работы России в рамках G7.