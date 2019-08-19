Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил, что РФ поддерживает усилия армии САР по нейтрализации террористов в Идлибе

Путин заявил, что РФ поддерживает усилия армии САР по нейтрализации террористов в Идлибе

 Путин не исключил возобновления формата «большой восьмерки»

Путин не исключил возобновления формата «большой восьмерки»
Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

 Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства

Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства
Макрон заявил о содействии Франции возвращению РФ в Совет Европы

Макрон заявил о содействии Франции возвращению РФ в Совет Европы

 Вашингтон провел испытания запрещенной ДРСМД крылатой ракеты

Вашингтон провел испытания запрещенной ДРСМД крылатой ракеты
Путин заявил, что РФ поддерживает усилия армии САР по нейтрализации террористов в Идлибе

Путин заявил, что РФ поддерживает усилия армии САР по нейтрализации террористов в Идлибе

 Путин не исключил возобновления формата «большой восьмерки»

Путин не исключил возобновления формата «большой восьмерки»
Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

 Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства

Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства
Макрон заявил о содействии Франции возвращению РФ в Совет Европы

Макрон заявил о содействии Франции возвращению РФ в Совет Европы

 Вашингтон провел испытания запрещенной ДРСМД крылатой ракеты

Вашингтон провел испытания запрещенной ДРСМД крылатой ракеты
20:43   19 Августа 2019
Россия

Путин заявил, что РФ поддерживает усилия армии САР по нейтрализации террористов в Идлибе

Путин заявил, что РФ поддерживает усилия армии САР по нейтрализации террористов в Идлибе

Об этом глава РФ Владимир Путин заявил перед переговорами с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Сейчас террористы совершают вылазки из демилитаризованной зоны в Сирии и их перебрасывают в другие регионы, отметил президент России.

Террористы из идлибской зоны неоднократно пытались атаковать российскую военно-воздушную базу на Хмеймиме, поэтому российская сторона поддерживает усилия армии САР по проведению локальных операций по купированию этих террористических угроз, сказал Путин журналистам.

Президент РФ и его французский коллега в ходе переговоров обсудят ситуацию в Сирии и Ливии, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ситуацию в Персидском заливе.

Ранее сообщалось, что Путин прокомментировал возможность работы России в рамках G7.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...