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20:16   19 Августа 2019
Весь мир

Журналисты ФАН отправились в самый грязный город на земле

Журналисты ФАН отправились в самый грязный город на земле

Российские журналисты побывали в египетском «Городе мусорщиков», расположенном недалеко от центра Каира.

Горожане «мусорного города», известного также как Забалин, буквально живут в мусоре, который сами свозят к себе домой со всего Каира. В собирательство отходов вовлечены женщины и дети, а домашний скот кормится из мусорных куч, сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей в своем репортаже.

«Ни с кем не разговаривайте, снимайте людей аккуратно. Особенно женщин. Если будут проблемы, сразу ко мне. Я покажу свою пресс-карту, и все будет хорошо. Только без резких движений, и не лезьте на рожон», — предупредил российских журналистов сопровождающий.

Журналисты ФАН отправились в самый грязный город на земле

Сами забалинцы не считают жизнь в антисанитарных условиях опасной для здоровья. Горожане уверены, что обладают иммунитетом от предков, который защищает от болезней. При этом в Маншият-Насир постоянно сжигают неперерабатываемый мусор, выделяющий вредные испарения при горении, а также борются с крысиными нашествиями.

 

Особенное место в жизни коптов занимает христианская вера: все украшено ликом Иисуса Христа, местные даже делают татуировки на религиозную тематику: крестик на запястье свидетельствует о том, что копт готов с честью отстаивать христианскую веру.

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Автор: Тимофей Булочкин
#политика #египет #африка #новости #общество

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