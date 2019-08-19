Журналисты ФАН отправились в самый грязный город на земле
Российские журналисты побывали в египетском «Городе мусорщиков», расположенном недалеко от центра Каира.
Горожане «мусорного города», известного также как Забалин, буквально живут в мусоре, который сами свозят к себе домой со всего Каира. В собирательство отходов вовлечены женщины и дети, а домашний скот кормится из мусорных куч, сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей в своем репортаже.
«Ни с кем не разговаривайте, снимайте людей аккуратно. Особенно женщин. Если будут проблемы, сразу ко мне. Я покажу свою пресс-карту, и все будет хорошо. Только без резких движений, и не лезьте на рожон», — предупредил российских журналистов сопровождающий.
Сами забалинцы не считают жизнь в антисанитарных условиях опасной для здоровья. Горожане уверены, что обладают иммунитетом от предков, который защищает от болезней. При этом в Маншият-Насир постоянно сжигают неперерабатываемый мусор, выделяющий вредные испарения при горении, а также борются с крысиными нашествиями.
Особенное место в жизни коптов занимает христианская вера: все украшено ликом Иисуса Христа, местные даже делают татуировки на религиозную тематику: крестик на запястье свидетельствует о том, что копт готов с честью отстаивать христианскую веру.
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