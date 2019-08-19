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20:07   19 Августа 2019
Россия

Беглов рассказал о благоустройстве парков и скверов в «Губернаторском эфире»

Беглов рассказал о благоустройстве парков и скверов в «Губернаторском эфире»

Глава Петербурга Александр Беглов рассказал, как протекает благоустройство городских мест отдыха в радиопередаче «Губернаторский эфир».

Градоначальник отметил, что власти учитывали мнение граждан при составлении адресной программы. Он поблагодарил горожан за то, что они высказывают свои предложения по обустройству парков, так как их идеи нашли воплощение.

Новый облик обрели Выборгский сад, где появились новые пешеходные дорожки, сквер на пересечении 8-й Советской и Мытнинской улиц, где появились новые газоны, деревья, велопарковка и уличная мебель. Также в Кронштадт появился восточный сад.

В Приморском районе возле дома 12 на Туристской улице пустырь превратили в сквер. Как отметил в радиоэфире Беглов, данный район самый населенный район и должен стать одним из самых зеленых. Скоро там появится уникальный экопарк, напомнил Беглов.

За этот год планируется обновить 48 парков, садов и скверов и около 500 дворов и пространств, на что город выделил шесть миллиардов рублей.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #общество #беглов

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