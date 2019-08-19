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Путин прокомментировал возможность работы России в рамках G7

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Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

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 Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства

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Путин прокомментировал митинги в Москве

Путин прокомментировал митинги в Москве

 Путин надеется, что европейцы услышат РФ по вопросу международной безопасности 

Путин надеется, что европейцы услышат РФ по вопросу международной безопасности 
19:49   19 Августа 2019
Россия

Путин прокомментировал возможность работы России в рамках G7

Путин прокомментировал возможность работы России в рамках G7

Глава РФ Владимир Путин заявил, что что формата G8 больше не существует, но российская сторона готова принять всех партнеров саммита «семерки».

Российский лидер перед переговорами с французским коллегой Эммануэлем Макроном отметил, что в свое время до России дошла очередь провести «восьмерку», но наши партнеры не приехали. Россия в любое время ждет в гости наших партнеров уже в рамках «семерки», сказал Путин.

Напомним, что Путин и Макрон проводят встречу в летней резиденции французских президентов - Форте Брегансон.

Переговоры проходят за несколько дней до саммита G7, который пройдет во французском Биаррице в период с 24 по 26 августа.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #франция #политика #макрон

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