Путин прокомментировал возможность работы России в рамках G7

Глава РФ Владимир Путин заявил, что что формата G8 больше не существует, но российская сторона готова принять всех партнеров саммита «семерки».

Российский лидер перед переговорами с французским коллегой Эммануэлем Макроном отметил, что в свое время до России дошла очередь провести «восьмерку», но наши партнеры не приехали. Россия в любое время ждет в гости наших партнеров уже в рамках «семерки», сказал Путин.

Напомним, что Путин и Макрон проводят встречу в летней резиденции французских президентов - Форте Брегансон.

Переговоры проходят за несколько дней до саммита G7, который пройдет во французском Биаррице в период с 24 по 26 августа.