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Путин прокомментировал митинги в Москве

Путин прокомментировал митинги в Москве

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19:27   19 Августа 2019
Весь мир

Путин прокомментировал митинги в Москве

Путин прокомментировал митинги в Москве

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал митинги в Москве.

Не согласованные акции в российской столице связаны с электоральным циклом, уверен президент. По его словам, гражданам дают право выражать протест.

«Законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов», — отметил он.

Однако российский лидер подчеркнул, что никто не имеет права доводить ситуацию до столкновений, виновных нужно наказать.

Инициаторами митингов в Москве стали незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, в подписных листах которых комиссия обнаружила «мертвые души», подписи несуществующих людей и множество ошибок. 

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Автор: Олег Королев

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