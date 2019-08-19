Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин прокомментировал возможность работы России в рамках G7

Путин прокомментировал возможность работы России в рамках G7

 ФАН расскажет о Классификаторе СМИ в онлайн-режиме

ФАН расскажет о Классификаторе СМИ в онлайн-режиме
Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

 Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства

Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства
Путин прокомментировал митинги в Москве

Путин прокомментировал митинги в Москве

 Путин надеется, что европейцы услышат РФ по вопросу международной безопасности 

Путин надеется, что европейцы услышат РФ по вопросу международной безопасности 
Путин прокомментировал возможность работы России в рамках G7

Путин прокомментировал возможность работы России в рамках G7

 ФАН расскажет о Классификаторе СМИ в онлайн-режиме

ФАН расскажет о Классификаторе СМИ в онлайн-режиме
Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

 Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства

Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства
Путин прокомментировал митинги в Москве

Путин прокомментировал митинги в Москве

 Путин надеется, что европейцы услышат РФ по вопросу международной безопасности 

Путин надеется, что европейцы услышат РФ по вопросу международной безопасности 
19:33   19 Августа 2019
Россия

ФАН расскажет о Классификаторе СМИ в онлайн-режиме

ФАН расскажет о Классификаторе СМИ в онлайн-режиме

Глава Федерального агентства новостей Евгений Зубарев 21 августа расскажет читателям о Классификаторе СМИ, поделившем российские медиа на иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические.

Зубарев во время онлайн-конференции объяснит, почему было решено разделить СМИ именно таким образом. В ФАН уверены, что граждане России имеют право на объективную и беспристрастную информацию в условиях информационной войны: обозначение характера российских медиа поможет аудитории понимать, насколько достоверные новости ей предоставляют.

Отмечается, что западные компании-монополисты вроде Google, Facebook и Twitter давно используют практику маркировки «неугодных» СМИ (в частности, под такие ограничения часто попадают российские издания), а также и вовсе запрещают распространение независимой информации на своих ресурсах.

«Сам факт информационной войны Запада против России не оспаривается даже прозападными наблюдателями: в Рунете активно работают десятки, если не сотни, порталов, на которых тиражируется ложная информация о России, фабрикуются фейковые репортажи и расследования, в которых россияне предстают в негативном свете, а их геополитические противники, напротив, показываются исключительно позитивно»,  — подчеркивает Зубарев.

 

Классификатор СМИ должен стать нужным инструментом в отражении информационных атак Запада, уверены в ФАН. Онлайн-конференция начнется 21 августа в 15:00 на площадках агентства.

Ранее экс-советник президента РФ по интернету Герман Клименко заявил, что создание универсального медиасправочника вроде Классификатора СМИ будет полезно для пользователей рунета. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сми #общество #фан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...