ФАН расскажет о Классификаторе СМИ в онлайн-режиме

Глава Федерального агентства новостей Евгений Зубарев 21 августа расскажет читателям о Классификаторе СМИ, поделившем российские медиа на иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические.

Зубарев во время онлайн-конференции объяснит, почему было решено разделить СМИ именно таким образом. В ФАН уверены, что граждане России имеют право на объективную и беспристрастную информацию в условиях информационной войны: обозначение характера российских медиа поможет аудитории понимать, насколько достоверные новости ей предоставляют.

Отмечается, что западные компании-монополисты вроде Google, Facebook и Twitter давно используют практику маркировки «неугодных» СМИ (в частности, под такие ограничения часто попадают российские издания), а также и вовсе запрещают распространение независимой информации на своих ресурсах.

«Сам факт информационной войны Запада против России не оспаривается даже прозападными наблюдателями: в Рунете активно работают десятки, если не сотни, порталов, на которых тиражируется ложная информация о России, фабрикуются фейковые репортажи и расследования, в которых россияне предстают в негативном свете, а их геополитические противники, напротив, показываются исключительно позитивно», — подчеркивает Зубарев.

Классификатор СМИ должен стать нужным инструментом в отражении информационных атак Запада, уверены в ФАН. Онлайн-конференция начнется 21 августа в 15:00 на площадках агентства.

Ранее экс-советник президента РФ по интернету Герман Клименко заявил, что создание универсального медиасправочника вроде Классификатора СМИ будет полезно для пользователей рунета.