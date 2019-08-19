Петербуржцы поблагодарили Беглова за стремление сохранить парк Малиновка

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в минувшую субботу посетил с рабочим визитом парк Малиновка в Красногвардейском районе города.

Глава Северной столицы пообщался с местными жителями, которые попросили установить в парке скамейки и хорошее освещение. Беглов оперативно отреагировал на обращение петербуржцев и распорядился благоустроить парковую зону в Красногвардейском районе.

На следующий день рабочая бригада установила в Малиновке удобные скамейки и мусорные урны.

Также петербургский градоначальник поучаствовал в высадке кленов и пообещал, что в парковый пруд запустят карасей и карпов.

К 1 сентября в парке появится новый пешеходный переход к проспекту Косыгина, что позволит гуляющим по парку не делать большой крюк.

Ранее стало известно, что Беглов включил Малиновку в зону зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), что защищает эту зону от застройки. Документы направили на рассмотрение петербургского ЗакСобрания.

Житель Красногвардейского района Валерий Золотухин, участвовавший в благоустройстве парка в прошедшие выходные, отметил, что парк преобразился, пишут Невские новости. Он также считает отличной новостью внесение Малиновки в ЗНОП.

«Врио губернатора показал свою политическую волю, и это победа для парка Малиновка», – поделился житель Красногвардейского района.

Житель МО Пороховые Наталья Гуц назвала встречу Беглова с местными жителями весьма продуктивной.

Отмечается, что в понедельник вечером работы по благоустройству завершатся - рабочие довезут скамейки, урны и вазоны для клумб.