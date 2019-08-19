Путин надеется, что европейцы услышат РФ по вопросу международной безопасности
Президент Российской Федерации Владимир Путин надеется, что европейцы настроены услышать Россию по вопросу международной безопасности. Об этом он заявил во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Президент отметил существование проблем в этой сфере и выразил надежду на то, что жители Европы настроены на то, чтобы услышать российскую сторону и отреагировать должным образом.
Лидеры России и Франции проводят встречу в летней резиденции Макрона - форте Брегансон. Накануне глава Франции пригласил Путина посетить юг страны во время телефонного разговора.