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Путин прокомментировал возможность работы России в рамках G7

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 Приднестровье и Нагорный Карабах откроют торговые представительства

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Путин прокомментировал митинги в Москве

Путин прокомментировал митинги в Москве

 Путин надеется, что европейцы услышат РФ по вопросу международной безопасности 

Путин надеется, что европейцы услышат РФ по вопросу международной безопасности 
18:51   19 Августа 2019
Весь мир

Путин надеется, что европейцы услышат РФ по вопросу международной безопасности 

Путин надеется, что европейцы услышат РФ по вопросу международной безопасности 

Президент Российской Федерации Владимир Путин надеется, что европейцы настроены услышать Россию по вопросу международной безопасности. Об этом он заявил во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Президент отметил существование проблем в этой сфере и выразил надежду на то, что жители Европы настроены на то, чтобы услышать российскую сторону и отреагировать должным образом.

Лидеры России и Франции проводят встречу в летней резиденции Макрона - форте Брегансон. Накануне глава Франции пригласил Путина посетить юг страны во время телефонного разговора. 

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Автор: Олег Королев

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