«Коммунисты России» сравнили с фашистами людей, распыливших газ у памятника Тухачевскому

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин обвинил движение «Декоммунизация» в пропаганде фашизма, комментируя акцию у памятника маршала Тухачевского в Москве, где противники «красной» идеологии вместе с ПАРНАСом напомнили о жертвах Тамбовского восстания 1920-21 годов.

«Люди работают на то, чтобы появилась почва для фашизма. Мы видели это на Украине, когда снос памятников Ленина, уничтожение советских символов, запрет компартии привели к тому, что неофашизм расцвел на Украине буйным цветом», — возмутился Сурайкин в беседе с «Политикой Сегодня».

Дым красного цвета 19 августа окутал мемориальную доску командующего войсками Тамбовской губернии. Жертв красного террора символизировал перевязанный черной лентой сноп пшеницы в руках девушки, которая скрыла лицо противогазом. Последний атрибут также не случаен. Участники акции напомнили, что Тухачевский был в СССР первым, кто применил боевые отравляющие вещества против населения своей страны. На памятник активисты водрузили плакат «Убийца тамбовских крестьян! 1920-21. Вечная память героям антоновского восстания».

Максим Сурайкин, впрочем, склонен рассматривать методы Тухачевского в контексте ушедшей исторической эпохи, когда для молодой советской власти ценность человеческой жизни была иной.

«Только в 1924 году только закончилась гражданская война. Еще лет 10-15 по всей стране вылавливали преступников разного уровня, бродили разные банды, которые грабили, убивали людей, а восстания были инспирированы настоящими бандитами. <…> Естественно в такой ситуации любые власти принимали бы жесткие меры. С сегодняшней позиции кажется, что они слишком жесткие и бесчеловечные, но в той ситуации, когда им нужно было защитить гражданское население, восстановить правопорядок, возможно, это было слишком мягкое проявление», — считает лидер «Коммунистов России».

Основатель движения «Декоммунизация», бывший лидер православного движения «Божья воля» Дмитрий Энтео в комментарии «Политике Сегодня» посетовал, что Россия забыла о темном периоде своей истории, когда войска Тухачевского уничтожили более 50 тысяч русских крестьян с помощью газов, авиации, артиллерии.

«На той стороне были просто русские крестьяне, которые не хотели умирать от голода, от продразверстки. — напомнил Энтео. — Память об этих людях должна остаться в веках. Человек, который возглавлял карательную операцию, его именем в России названо 57 улиц. Это забвение памяти о жертвах его преступлений. <…> В России сегодня тысячи памятников функционерам и идеологам красного террора. Тем людям, которые осуществляли репрессии в СССР. Людям, у которых руки по локоть в крови, памятники не нужны».

Спустя 16 лет после подавления Тамбовского восстания Михаил Тухачевский оказался фигурантом сфабрикованного дела «антисоветской троцкистской военной организации». Специальное судебное присутствие Верховного Суда СССР 11 июня 1937 года признало бывшего сталинского военачальника в организации заговора с целью захвата власти. Тухачевский был расстрелян в день вынесения приговора. Реабилитирован — в 1957 году за отсутствием состава преступления.