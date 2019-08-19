Соболь делает звезду из Мисик, чтобы «завербовать» на незаконные митинги больше детей

Экс-кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь, активно призывающая столичных школьников к участию в несогласованных акциях, заявила, что 17-летние могут «отличить добро от зла» и одобрила присутствие детей на незаконных протестах.

Об этом Соболь заявила в своем Twitter, сообщает издание Nation News. Пойманная графологами на фальсификациях подписей за свое выдвижение в Мосгордуму, экс-кандидат призывала москвичей выходить на несанкционированные митинги еще до решения избиркомов. В соцсети соратница Алексея Навального раскритиковала заявление композитора Иосифа Пригожина о том, что митингующим подросткам было бы лучше «сидеть дома и делать уроки».

«Позиция «вы молодые — жизни не знаете, сидите, молчите, пока пенсия не стукнет». Как будто в 17 лет нельзя отличить добро от зла и понять, кто деньги ворует, а кто против жуликов борется», — заявила бывший кандидат в Twitter.

Ранее 17-летняя Ольга Мисик, читавшая 31-ю статью Конституции отряду ОМОНа на несогласованном митинге 27 июля, была замечена журналистами с рацией и петличкой на митинге: девушка в агитационной футболке за Соболь пыталась координировать протест, спрятавшись в туалете столичной кофейни от полицейских.

Напомним, в то время, как 14 человек стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках, Соболь оставила протестную активность, и, прекратив голодовку, проводит время с семьей. Ранее экс-волонтер ее штаба Сергей Фомин, фигурирующий в уголовном деле по 212 статье УК РФ заявил о персональной ответственности Соболь и Навального за уголовные дела по «Массовым беспорядкам».