Пропавшую в Нижегородской области девочку ищут пять отрядов волонтеров

Пропавшую в воскресенье в Вознесенском районе Нижегородской области Зарину Авгонову разыскивают пять отрядов волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Пятилетняя девочка ушла из дома в поселке Степановка около двух часов дня 18 августа и до сих пор не вернулась. Телосложение ребенка худощавое, рост 110 сантиметров, карие глаза и светло-русые волосы в косичке. На ней были темно-синие колготки, бело-серая кофта с капюшоном и сапоги красного цвета, сообщает Федеральное агентство новостей.

Отряды Национального центра ищут добровольцев для помощи в поисках ребенка. Место сбора — поселок Степановка, Вознесенский район. С собой необходимо иметь фонари, воду, горячий напиток, еду, рации, сменную одежду, дождевики и резиновые сапоги.

Информацию о возможном местонахождении Зарины можно сообщить по телефону 88007005676 или по номеру полиции — 102.