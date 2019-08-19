Макрон намерен обсудить с Путиным переговоры в «нормандском формате» и Сирию

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с главой Российской Федерации Владимиром Путиным переговоры в «нормандском формате» и Сирию, в том числе ситуацию в Идлибе. Об этом он заявил в начале встречи с главой России в своей летней резиденции в Борм-ле-Мимозе.

Кроме того, он отметил, что эта встреча очень важна. Французский лидер пригласил Путина посетить юг Франции во время телефонного разговора 18 июля.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что мероприятие начнется с общения с прессой, после переговоры президентов пройдут в составе небольших делегаций. Россию представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а также посол России во Франции Алексей Мешков. После Путин и Макрон поговорят один на один. Далее будет обед с участием всех членов делегаций.