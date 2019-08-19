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Боевики «Ан-Нусры»* пытаются спровоцировать конфликт между Турцией и Сирией

Боевики «Ан-Нусры»* пытаются спровоцировать конфликт между Турцией и Сирией

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18:12   19 Августа 2019
Сирия

Боевики «Ан-Нусры»* пытаются спровоцировать конфликт между Турцией и Сирией

Боевики «Ан-Нусры»* пытаются спровоцировать конфликт между Турцией и Сирией

Террористы, контролируемые «Джебхат ан-Нусрой»*, несут потери после успешных атак со стороны правительственных войск и пытаются вовлечь в противостояние турецкие ВС, чтобы спасти свое положение.

18 августа на севере около города Хан-Шейхун колонну снабжения Турции обстреляли во время движения к посту турецких вооруженных сил в провинции Хама. Угроза провокаций в отношении самого наблюдательного поста сохраняется до сих пор, сообщает Федеральное агентство новостей. Боевики пытаются возложить ответственность за атаку на Сирийскую арабскую армию.

Боевики «Ан-Нусры»* пытаются спровоцировать конфликт между Турцией и Сирией

С целью использовать Анкару чтобы надавить на сирийское руководство, «Ан-Нусра»* пытается обвинить сирийские правительственные силы в обстрелах турецких военных. Глава Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Дмитрий Егорченков уверен, что террористы хотят в очередной раз спрятаться за мирных сирийцев и защититься от правительственных атак САА с помощью Турции.

«Единственное, что можно сказать с уверенностью: террористы, как они это делали и раньше, — пытаются прикрыться мирными жителями, прикрыться турецкими военными, менять названия своих организаций, переходить из одних организаций в другие, особенно в те, которые наши западные «партнеры» отказываются признавать террористическими, и так далее», — заявил Егорченков.

Боевики «Ан-Нусры»* пытаются спровоцировать конфликт между Турцией и Сирией

Эксперт отметил, что турецким и сирийским военным приходится работать в тяжелых условиях хаоса и разбираться со всеми планами террористов, чтобы наносить точные удары и выявлять боевиков. 

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
#терроризм #сирия #турция #политика #новости #общество

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