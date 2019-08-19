Судебный процесс над экс-президентом аль-Баширом начался в Судане

Судебный процесс стартовал в Хартуме 19 августа над бывшим президентом Судана Омаром аль-Баширом. Об этом сообщили суданские СМИ.

Экс-лидера государства под охраной доставили в столичный Институт юриспруденции и права, где проходят слушания.

Аль-Башир обвиняется в коррупции, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты. Его также обвиняют также в финансировании терроризма и причастности к гибели протестующих, но эти эпизоды будут рассматриваться отдельно.Процесс над ним должен был открыться еще в июле, но его пару раз переносили из соображений безопасности и по причинам невозможности доставить аль-Башира в суд.

В окончательном варианте решено было назначить первое заседание на 17 августа, однако из-за подписания армией и оппозицией в этот день Конституционной декларации, его снова передвинули на несколько дней.

Ранее власти обещали СМИ, что судебный процесс будет открытым, однако журналистов до сегодняшних слушаний не допустили.